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فن

لعبة النسيان.. دينا الشربيني إلى موقع مجهول لمعرفة الحقيقة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:31 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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محمد نبيـل

كشفت الحلقة 19 من مسلسل  لعبة النسيان  عن أول مقابلة بين رقية (دينا الشربيني) والدكتور محمد عبد السلام (أيمن عزب)، والتي بحث عنه خلال الحلقات السابقة وسافرت إلى الغردقة للبحث عنه، بعدما علمت إنها سافرت من قبل مع المحامي خالد وهدان (أحمد داود) من أجل مقابلته، ولكن باءت كل محاولات رقية بالفشل بعدما أخبرها محمد عبد السلام أنه لم يكن بينهما علاقة عمل أو غيره من قبل، وأنه لا يعرف لماذا سافرا إليه للغردقة، لتفقد رقية سبيلها الوحيد لإثبات عدم خيانتها.


ومن ناحية أخرى، بدأت رقية البحث حول ذلك الشخص الغريب الذي أعطاها صورة قديمة لهما، حيث أرسل لها موقعًا عبر جوجل وهي جالسة مع عمرو (أحمد داود)ـ لتتركه رقية وتقرر الذهاب إلى هذا الموقع، لإنه يعتبر أملها الوحيد لتذكّر شيئًا، ولكشف علاقتها الحقيقة بذلك الرجل.


ويُعرض مسلسل  لعبة النسيان  حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.


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