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حوادث

حبس صاحب مقلب قمامة لحيازة 5 أطنان نفايات طبية خطرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس صاحب مقلب قمامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5 أطنان من النفايات الطبية الخطرة.

وأمرت النيابة باعدام المضبوطات، وتكلفت رجال المباحث بسرعة التحرى على نشاط المتهم السابق.


تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مقلب قمامة وسائق أثناء قيامهما بتفريغ ٥ أطنان من النفايات الطبية الخطرة بمقلب قمامة غير مرخص بمصر القديمة، وذلك فى ضربة أمنية موجعة للمتاجرين بصحة المواطنين. 


وفى أثناء قيام قوة أمنية تابعة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، بالمرور على المنشآت ومقالب القمامة بنطاق قسم شرطة مصر القديمة للتأكد من الالتزام بجميع المعايير والشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، فقد تمكنوا من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة وزنت ٥ أطنان، عبارة عن سرنجات وكانيولات ومخلفات عمليات جراحية ومهمات وقاية مدممة، تقوم بتفريغ تلك المخلفات بمقلب قمامة غير مرخص "أهالى" بمنطقة بطن البقرة بدائرة القسم، وضُبط بداخلها (صاحب المقلب- سائق).

بمناقشتهما أقرا بتجميع المخلفات المضبوطة من المستشفيات المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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