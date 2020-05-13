بسمة وهبة تنعي الراحل إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة .. فيديو

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا صباح امس الثلاثاء، مؤكدة أنه رسم الضحكة على وجوه محبيه وعشاقه.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الفنان الراحل إبراهيم نصر كان من طراز فريد، وموهوب ومحبوب وصاحب ابتسامة كبيرة.





وأشارت إلى أنه كان يتميز بإنسانية جميلة، ونشر البهجة بين محبه، قدم الكاميرا الخفية وشارك في أعمال تلفزيونية كبيرة، ورحل بعد العطاء والحب.





الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.





وتوفي فجر الثلاثاء الفنان إبراهيم نصر، وكانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.









إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.



