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ضياء عبدالخالق يكشف سر إجادته للهجة أهل سيناء وتجسيده أمير الإرهابيين في الاختيار

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:37 ص
ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق
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عبد الخالق صلاح
أعرب الفنان ضياء عبدالخالق، عن سعادته برد فعل وإشادة الجمهور بدوره في مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "أنا ممثل لازم أفصل موقفى من الشخصية ودورى في المسلسل.. ولم أقلق من تجسيد شخصية إرهابى لأن الأدوار المختلفة والمتنوعة تحدٍ للممثل.. تحدي نفسى".

كما تحدث خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، عن كواليس اختياره لتجسيد أمير الدم "أبو عبدالله" في مسلسل "الاختيار"؛ مرددا:" المخرج بيتر ميمى بعتلى واتس آب يتضمن صورة توفيق فريج، ومقال كبير عن تاريخ هذا الإرهابى".

وأشار عبد الخالق، أنه لم يتردد في قبول تجسيد دور أمير الدم "أبو عبدالله" في مسلسل "الاختيار" لأن العمل في منتهى الأهمية، حيث قرأ بعض الكتب التي تسلط الضوء على تلك الشخصية مثل كتاب "أمراء الدم".

وعن إجادته اللهجة السيناوية، قال إن شركة سينرجى المنتجة للعمل، وفرت له مصحح لهجة من مدينة العريش، مشيرًا إلى أنه قرأ وتعلم لغة أهل العريش وجلس مع مصحح اللهجة لإتمام ذلك، حيث عمل على التحضير لشخصية أمير التنظيم الإرهابي في سيناء لمدة شهر إلى شهر ونصف تقريبًا.
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