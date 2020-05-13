طارق الخولي: عزل 11 نائبا لمدة 14 يوما بعد إصابة برلمانية بكورونا

أعلن أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، طارق الخولي، أنه تم عزل 11 نائبا، وذلك بعد إعلان إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، وتأكد مخالطتهم لها.





وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة اكسترا نيوز مع الإعلامي رامي رضوان : "نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين فراج، ولكل المصابين"، لافتا إلى أن البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعادة مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة".





وتحدث الخولي عن الإجراءات الاحترازية بالبرلمان، مؤكدًا أن الدخول للمجلس يتم عبر بوابات تعقيم صنعتها القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20متر، وأن جميع النواب على وعي كامل، ولا يصافحون بعضهم.





ولفت إلى أن المخالطين للنائبة المصابة سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ومعظمهم من لجنة الخطة والموازنة ويقدر عددهم بـ11 نائبا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعليق للجلسات، ولا يوجد أي نائب يريد التهاون في واجبه البرلماني.