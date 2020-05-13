بعد تفجير أبو عبد الله.. ضياء عبد الخالق: «المصريون فرحوا وأنا زعلت»

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنه حزن لانتهاء دوره في مسلسل "الاختيار"، حيث كان يتمنى ان يكون حاضرًا لنهاية المسلسل، والمشاركة بشكل أكبر في هذا العمل التاريخى، موضحًا: " حزنت بعد انتهاء دورى في مسلسل الاختيار، وزعلت بعد ما خلصت تصوير، وكنت أتمنى استمرار وجودى بالمسلسل ".









واضاف "عبد الخالق" خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "طقم العمل أمام وخلف الكاميرا كانوا في منتهى الروعة وكانوا يقدمون العمل بحب وروح جماعية، وظهر ذلك والنتيجة كانت نجاح العمل".





وفى رده على أصعب مشهد في المسلسل، قال: "كل المشاهد صعبة، والتمثيل مهنة صعبة وليس سهلة والممثل لازم يكون مركز جدًا وهذا يستغرق مجهود ذهنى وبدنى كبير"، مشيرًا إلى أنه لم يلتق الفنان أمير كرارة خلال التصوير، وقابله بعد التصوير فقط.









وفى ردّه على تصريح زوجته حول إجادته الأدوار الرومانسية، قال: "زوجتى ليست بعيدة عن الوسط الفني، وهى مساعد مخرج شاطرة جدًا، وكانت من المعجبات بي كممثل من قبل ارتباطنا.. وترى موهبتى كويس جدًا وتعلم ان لدى الكثير لم يظهر بعد ".