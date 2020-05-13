لا تركن سيارتك أسفل الأشجار مرة أخرى .. تعرف على السبب

فى كثير من الأحيان يضطر الكثير من السائقين إلى ركن سياراتهم وعدم التحرك بها لفترات طويلة بسبب اتخاذ حكومات الدول فرض حظر التجوال كنوع من الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

ومع مرور وقت توقف السيارات بالشوارع واسفل الاشجار التى تحميها من اشعة الشمس الضارة لا يعلم الكثير ان هناك ضرر ينتظرهم وهى اوراق الشجر المتساقطة على السيارة .

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وحذر نادي السيارات الألماني ADAC من ركن السيارة تحت الأشجار لمدة طويلة، وذلك بسبب تساقط أوراق الأشجار، وازالة المتراكم منها في الحواف، نظرا لأنها قد تتسبب في انسداد منافذ تصريف المياه ومن ثم تمهد الطريق لتكوّن الصدأ.

وأضاف الخبراء أن أوراق الشجر يمكن أن تسبب ضررً لسيارتك، حيث إن الأحماض والمواد التي تحتويها يمكن لها أن تسبب البقع وإتلاف طلاء سيارتك، خاصة إذا كانت الأوراق رطبة.

ونصح الألمان أيضًا بضرورة غسل السيارة وتنظيفها بشكل شامل لدى إحدى محطات الغسل الآلي وكذلك إجراء فحص شامل لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة بعد فترات الانتظار الطويلة.