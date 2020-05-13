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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| الجمهور يهاجم أحمد زاهر: كل يوم بتنكد علينا.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:12 ص
يسرا وريا ابي راشد
يسرا وريا ابي راشد
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:


هنأت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الإعلامية ريا أبي راشد بمناسبة عيد ميلادها.


نعت الفنانة  نهال عنبر، الفنان إبراهيم نصر الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض تاركا إرثا ضخما من الأعمال الفنية.


شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره عبر إنستجرام بصورة جديدة له من كواليس مسلسل البرنس الذي يجسد فيه دور الشرير.


شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر فيديو للطفله فريده حسام  إبنة رضوان البرنس وهي تتكلم عن علاقتها بالفنان أحمد زاهر وكيف صالحها بعد مشهد تركها بالشارع.
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