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منوعات

إنهاء الإغلاق ولكن بشروط .. بريطانيا تتنفس وترفع القيود

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عانت بريطانيا من الإغلاق لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا فرضت خلالها قيودا على حركة المواطنين حتى تتمكن من محاربة الفيروس القاتل . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الحكومة أعلنت خطتها لإعادة الحياة الطبيعية من جديد في بريطانيا حتى تنقذ الإقتصاد و تنهي حالة الركود الذي تعرضت له الدولة . 

وأعلنت الحكومة أنها سترفع القيود تدريجيا عن المواطنين ، و بداية من اليوم؛ سيبدأ عدد من الموظفين العودة إلى وظائفهم ، مع اتباع إجراءات الوقاية و الحماية من فيروس كورونا . 

و أشارت الحكومة إلى أنها سمحت بممارسة بعض الأنشطة في الدولة، بعد إعلانها رفع بعض القيود استعدادا لعودة العمل في الدولة بالرغم من استمرار زيادة أعداد الإصابات إلا أن الاقتصاد البريطاني على الصعيد الآخر سينهار تماما إذا لم تعد الحياة لطبيعتها . 

و حسب ما ذكرت الصحيفة فإن شريحة كبيرة من المواطنين ما زالت ستتابع أعمالها من المنزل حتى تتحسن الأجواء . 

من ضمن الأنشطة التي اتاحتها الحكومة للمواطنين في بريطانيا ، ما يلي:

- خروج المواطنين أخيرا من المنازل للتنزه .
- عودة موظفي الحكومة إلى مكاتبهم في غضون الأيام القريبة المقبلة .
- السماح للمواطنين بالذهاب إلى الشواطئ و لكن مع مراعاة التباعد الاجتماعي 
-فتح المطاعم من جديد و يمكنك طلب الطعام و تناوله فيها و لكن مع بعض إجراءات الوقاية 
-عودة الجراسة في مدارس الابتدائي 
-إنهاء حالة الحظر على المواطنين في الدولة و يمكنهم الخروج في أي مكان و لكن بإرتداء الكمامة.
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