أشياء لا تتوقعها تستنفد وقود سيارتك.. منها الخردوات والمستلزمات الثقيلة

هل فكرت يومًا في أن تلك الخردوات التي تتركها على الرف الخلفي للسيارة أو في "الشنطة" وعلى الكراسي من أشياء غير ضرورية ومستلزمات ثقيلة بعض الشئ قد تستهلك وقود سيارتك بشكل أسرع مما يمكن دون أن تشعر.









لذا ننصحك بضرورة تفريغ صندوق الأمتعة (الشنطة) وتخلص من تلك المستلزمات الثقيلة على رف السيارة، فلا يجب أن تحمل وزنًا غير ضروري، إذ في المتوسط سيزيد كل 50 كجم من استهلاك الوقود بنسبة 2٪.

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امتلاء السيارة بالخردة يعني أنك تستخدم وقودًا إضافيًا في العدم، كما أن تفريغها سيوفر لك المزيد من النقود، خاصة إذا كنت تستخدم سيارتك دائمًا في التنقل داخل مدينتك بحسب موقع موتور تريندز.





إذا احتوت سيارتك على قضبان للأحمال الثقيلة فوق السقف، فلا تتركها فارغة متجولًا بها، قم بإزالة القضبان الحديدية عندما لا تكون قيد الاستخدام.





فبالإضافة إلى وزنها الذي يقع بين 3 إلى 5 كجم مما يزيد الحمل على السيارة خلال التجول، ستزيد أيضًا من كمية السحب، مما يرفع من استهلاك الوقود بنحو 10٪.



