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تعليم

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الفلسفة من المنازل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:14 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ياسمين بدوي

دخل طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وذلك من المنازل بشكل إلكتروني.



ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:


القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء


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أما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح



ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى بعد الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي:

 https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain



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ننشر رابط تسجيل حضور الامتحانات الإلكترونية وتقديم الشكاوى على موقع وزارة التربية والتعليم

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