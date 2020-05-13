رئيس الثروة الحيوانية: الزراعة أقرت بمنع ذبح وتسمين الحيوانات حتى تصل إلى 400 كيلو جرام

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة: إنه يتم ذبح ما يقرب من 350 ألف رأس حيوان سنويًا؛ لافتا إلى أن البتلو يصل وزنه من 80 إلى 120 كيلو جراما على الأقل.





وأضاف الدكتور طارق سليمان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية "خلود زهران"، أن إ جراءات وزارة الزراعة أقرت بمنع ذبح البتلو وتثمين الحيوانات حتى تصل إلى 400 كيلو جرام على الأقل.





أشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إ لى أن نسبة التصافى يصل تقرييا لـ60% من الوزن وبالتالى نحصل على لحم صافى من الحيوان نفسة 250 كيلو جراما وهو ما يقارب 5 أضعاف.





وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن كل ذلك يتبعة تشكيل مجلس مشروع البتلو واقرار المزارعين فى الاستفادة من العجول سواء أبقار او جاموس، وبالتالى تم عمل تنمية رأسية للحيوانات الموجودة لدينا .





وأكد أننا لم نستورد او نزيد فى الرؤوس الحيوانية وهى نفس الاعداد المتاحة لدينا ولكن تم تنظيم ومنع ذبحها الى بعد تثمنها للاستفادها منها بشكل أكبر.