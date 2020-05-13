شكرا إسراء شاهين.. شاهد رسائل المرضى بمستشفى العزل للأطقم الطبية

وجّه عدد من المرضى بمستشفيات العزل رسالة للأطقم الطبية التي تعمل على علاجهم من فيروس كورونا ، حيث قال أحد المرضى: "ثقتنا كبيرة في الطب، وفي ربنا، والتمريض يبلغنا بسعادة نتيجة تحاليلنا بعد تحويل نتائج التحليل من سلبي إلى إيجابي".





وقال أحد المرضى، في لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، إن طاقم التمريض كله يتعاون ويتعامل مع المرضى بشكل جيد، خاصة الممرضة إسراء شاهين.





وأكدت مريضة أخرى، أن الممرضة إسراء شاهين استقبلتها فور وصولها وساعدتها وحملت لها أغراضها ومرضتها بكل حب وسعادة، مشيرة إلى أن استقبالها لها أراحها نفسيًا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنها الـ 2326 متعافيًا.





وذكر أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.