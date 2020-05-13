محمد فضل الله يكشف مدى قانونية اللجوء للمادة ٢١ فى انتخابات اتحاد الكرة





وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "المادة ٢١ لم تحدد إجراء انتخابات اتحاد الكرة نهاية أي دورة أوليمبية (صيفية أو شتوية)، ألا يعد ذلك قصورا في مضمون المادة وثغرة قد تتيح للاتحادات البقاء حتى نهاية الدورة الأوليمبية الشتوية طالما لم تذكر الصيفية صراحة!!".





وأضاف: "لائحة اتحاد الكرة حددت بصراحة دورة الألعاب الصيفية، كما أن نص المادة ٢١ كان نصا انتقاليا، وكان يجب ألا يوجد فى متن القانون بل كان يجب أن يكون فى الأحكام الانتقالية نظرا لأن القانون كان قد صدر وكل الاتحادات والأندية كانت متوقفة عن عمل الانتخابات بقرار اللجنة الأوليمبية ومن خلال اللجنة الثلاثية".





وتابع: "القانون بأكمله يتضمن العديد من النصوص التى تواكب الحركة الرياضية العالمية، ولا تتوافق مع القواعد الدولية مثل تأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضى... إلخ، ولكن لذا قلت إن اتحاد الكرة الوحيد الذى ليس لديه مشكلة مع نص المادة ٢١ نظرا لأن الأربع سنوات تحققت أقرب من الدورة الأوليمبية أيا كانت الأوليمبية الصيفية أو الشتوية".





يذكر أن أزمة نشبت بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية من جهة والاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بشأن مواعيد انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم.

علق الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، على نص المادة ٢١ من قانون الرياضة لسنة ٢٠١٧ ومدى قانونية اللجوء إليه لتحديد مصير انتخابات اتحاد الكرة.