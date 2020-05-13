محافظ أسيوط يتفق أعمال مد وتدعيم شبكات المياه ضمن مشروعات "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وصول 16 مولد ديزل و125 طلمبة مياه ضمن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمحافظة وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنزله عبد اللاه.





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كما تفقد أعمال إنشاء بئر مياه ارتوازي بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط؛ مشيدًا بمعدلات الإنجاز في أعمال توريد المعدات الخاصة بالمشروعات استكمالًا لخطة المحافظة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم معلنا دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة والسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.





رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورؤساء القطاعات بالشركة.





حيث تفقد المحافظ ومرافقوه في بداية الجولة بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





ثم خضع المحافظ ومرافقوه لقياس الحرارة والتعقيم بالكحول وعبر كابينة التعقيم الذاتي ثم تفقد مولدات الديزل وطلبمات المياه واللوحات الكهربائية التي تم توريدها بمقر الشركة تمهيدًا لتوزيعها على مواقع العمل بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .كم





واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح رئيس الشركة لأعمال توريد عدد (125) طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات من محرك ولوحة التشغيل الكهربائية والكابلات الكهربائية والمحابس بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيها كما تم توريد عدد (10) مولدات ديزل قدرة 325 كيلو فولت /أمبير وعدد (6) مولدات ديزل أخرى قدرة 500 كيلو فولت/أمبير بتكلفة إجمالية 14 مليون و 600 ألف جنيه وتخصيص مبلغ 3 مليون و700 ألف جنيه لأعمال ربط المولدات بمشتملاتها فضلا عن اعتماد 13 مليون و500 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه شرب بطول 43017 تم تنفيذها بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 17 مليون و100 ألف جنيه لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لعدد (27) بئر إرتوازي و30 توربينة كفاءة لرفع كفاءة الآبار الإرتوازية.

كما استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء بئر مياه ارتوازى بقرية درنكة ينتج 100 متر مكعب مياه/الساعة وعلى عمق 75 متر ضمن مشرعات حياة كريمة بقرى مراكز أسيوط والتقى العاملين بالموقع مشددًا على سرعة انجاز الأعمال بكفاءة والالتزام بالإجراءات الاحترازية كما شهد تشغيل بعض آبار المياه وأخذ عينات من المياه تمهيدًا لتحليلها ضمن إجراءات الشركة لمتابعة عينات المياه بصفة مستمرة.





وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل 60 قرية بالمحافظة من القرى الأكثر احتياجًا في المرحلة الأولى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي ورصف وكهرباء وتوفير كافة المرافق والخدمات بتلك القرى ل

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لافتاإلىاعتماد 69 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه بمحافظة أسيوط مشيرًا إلى استمرارية العمل في كل المشروعات والمصانع بكامل طاقتها وحفاظًا على حقوق العاملين بها وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج خاصة مع إلتزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والتنبيه على ارتداء العاملين للكمامات وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل مُؤكدًا حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.



