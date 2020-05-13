إصابة حكم عراقي دولي بفيروس كورونا

أعلنت تقارير إعلامية أن الحكم الدولي العراقي مهند قاسم تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتستعد العديد من دوريات العالم للعودة إلى التدريبات لفرق كرة القدم تمهيدا لعودة الحياة إلى الملاعب وانطلاق المباريات بدون جمهور لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى ربوع العالم.
وذكرت إحدى وكالات الأنباء فى العراق أن الحكم الدولي مهند قاسم أصيب بالفيروس بعد إجرائه الفحص والاختبار وظهرت نتيجته إيجابية.
وأضافت أن قاسم يخضع حاليًا للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب في بغداد.
يذكر أن الحكم الدولى مهند قاسم يبلغ من العمر 39 عامًا وأصبح حكمًا دوليًا عام 2010 وأدار العديد من المباريات في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ونهائي كأس الخليج عام 2014.