إصابة حكم عراقي دولي بفيروس كورونا





يذكر أن الحكم الدولى مهند قاسم يبلغ من العمر 39 عامًا وأصبح حكمًا دوليًا عام 2010 وأدار العديد من المباريات في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ونهائي كأس الخليج عام 2014.

وأضافت أن قاسم يخضع حاليًا للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب في بغداد.