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حوادث

خرقوا حظر التجول.. ضبط 937 شخصا فى القليوبية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:25 م
ضبط 937 شخصا فى القليوبية
ضبط 937 شخصا فى القليوبية
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إبراهيم الهوارى
ألقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية القبض على 937 شخصا متهمين بخرق حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال الدوريات المتحركة والأكمنة الثانية التي شكلتها المديرية لمتابعة مدى التزام المواطنون بقرار حظر التجول من السابعة مساء أمس الثلاثاء وحتى السادسة صباح اليوم الأربعاء.

فيما فرضت الأجهزة التنفيذية غرامات مالية على عدد من المحلات التي خالفت قرارات الغلق في الفترة ما بين الخامسة مساء وحتى السادسة مساء بمركزي طوخ وكفرشكر وشبرا الخيمة وشبين القناطر.

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه من الملاحظ وجود التزام تام بقرارات الحظر في كافة مدن وقرى المحافظة.
وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق القرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة.
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