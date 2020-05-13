جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أسرة نجم الترسانة الراحل

استقبلت مؤخرا جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني أسرة الراحل ونجم نادي الترسانة السابق مدحت أنور، وقامت بتقديم كافة أوجه الدعم تحت إشراف صلاح عبد الفتاح أمين صندوق الجمعية.
ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه عبر الموقع الرسمي للجبلاية مدحت أنور لاعب ومدرب نادي الترسانة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.
وتوفي الأربعاء الماضي مدحت أنور نجم الترسانة الأسبق والمدرب بقطاع الناشئين إثر أزمة قلبية مفاجئة قبل أذان المغرب وشيعت الجنازة يوم الخميس الماضي عقب صلاة الظهر.
وكان آخر ظهور لـ مدحت أنور بنادي الترسانة الأسبوع الماضي أثناء صرف مرتبات المدربين.