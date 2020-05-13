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أخبار البلد

الحكومة توافق على تأجير 40 فدانا لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:54 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على تأجير قطعة أرض بمساحة 40 فدانا بالكيلو 54 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، والتابعة للإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية (بحق الانتفاع) لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي لمدة خمس سنوات.

أفاد مجلس الوزراء أنه لاستخدامها في اقامة مشروع انتاج حيواني بطاقة 60 ألف رأس تسمين في السنة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13/9/2017.

وأوضح المجلس أن سيتم استخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيرًا علي المواطنين وتخفيفًا من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية.
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