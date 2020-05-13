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تعليم

انتظام تسليم المشروعات البحثية والاختبارات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:03 م
عادل عثمان وكيل وزارة
عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
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زينب الزغبي
أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية الامتحانية الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي وتسليم المشروعات البحثية الورقية لصفوف النقل وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

وتفقد "عثمان" مدرسة ابن خلدون الإبتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة عملية تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل، وأثنى وكيل الوزارة على انتظام عملية التسليم، مشيدا بدور محسن السيد حسن حارس المدرسة ووجه بتكريمه تكريما يليق به.
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وعلى جانب آخر أكد "وكيل الوزارة" أنه أدى اليوم ١٠٩٢٣ طالب وطالبة بالأول الثانوي اختبار مادة الفلسفة والمنطق للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة عبد الرازق الزيني وكيل المديرية تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والعمل على تقديم كافة التيسيرات للطلاب فى حال تلقى أية شكاوى أو مشكلات فنية.

كما تتابع أيضا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.
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