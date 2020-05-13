تطبيق للشرطة المغربية لحصار كورونا..تعرف على التفاصيل

.عرضت قناة "العربية"، تقريرا عن تطبيق للشرطة المغربية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية صفر وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، فيما شهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا كبيرا .منذ أول أمس.

حيث قال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، إن الوزراة لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي عند 188 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة شهدت تراجعا بنسبة 2.9%.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 137 إصابة جديدة بلفيروس كورونا والمجموع يبلغ 6418، كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن 180 حالة شفاء لمصابي كورونا ومجموع المتعافين يبلغ 2991.



