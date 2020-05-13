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أخبار العالم

وزير الصحة الروسي: 140 ألف مصاب بـ كورونا يتلقون العلاج في المنازل والعيادات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:24 م
كورونا - ارشيفية
كورونا - ارشيفية
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن وجود أكثر من 100 ألف مريض، بينهم 4 آلاف طفل، في المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، بينما يتلقى نحو 140 ألف مصاب، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، العلاج في المنازل والعيادات. 

وأضاف موراشكو، خلال مشاركته في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الروسي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، أن هناك نحو 1500 مريض على أجهزة التنفس الصناعي. 

وأشار إلى أن بلاده لم تشهد نقصا في الأسرة لمرضى كورونا في أي من مراحل تفشي الوباء، مؤكدا أنه تم نشر حوالي 140 ألف سرير حتى اليوم لعلاج مرضى " كورونا". 

يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى اليوم أكثر من 242 ألفا، بينما تماثل أكثر من 48 ألف شخص للشفاء وتوفي 2212 شخصا.
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