AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

%12 أرباحا سنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال

الخميس 14/مايو/2020 - 09:51 ص
شركات قطاع الأعمال
شركات قطاع الأعمال
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، ومن المقرر عرض القانون على اللجنة العامة، لأخذ الرأي النهائي فيه.

ووفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا|


 مكافأة مجلس الإدارة

حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام طريقة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد نصت على:

ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة

ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 10% بالنسبة للشركات التابعة

ـ أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع

ـ للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقدر بـ 5% .. جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن منحة عمال قطاع الأعمال

الحكومة ترفض ضم منحة 5% للأجر الأساسي لعمال قطاع الأعمال.. والنواب يوافق

الحل في انتهاء كورونا.. نقاش ساخن بالبرلمان بسبب منحة شركات القطاع العام والأعمال.. الحكومة تتمسك بموقفها.. والأعضاء يتوافقون على ضمها بعد الجائحة.. هشام توفيق يؤكد: ستضيف أعباء

بنسبة 5%.. الحكومة ترفض زيادة الأجر الأساسي لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل

هشام توفيق: تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال تحقق استدامة التطوير

هشام توفيق: منح العاملين بشركات قطاع الأعمال 10% من أرباحها سنويا

ترشيحاتنا

شيريهان تصلى من أجل الإنسانية.. شاهد

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لكل جواد كبوة.. أول تعليق من شقيق أحمد فهمي على مسلسل رجالة البيت

حمدى الميرغنى يشارك جمهوره بصورة مع عادل إمام وسمير غانم

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

4 ركعات في العشر الأواخر من رمضان تغفر كل ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

قصة مسلسل البرنس في كرداسة.. سيدة تقتل زوجها بمعاونة نجله لبيع منزله

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

غدا.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقى لـ ليلى حمادة وأحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات

بالريال.. تعرف على سعر إطلالة سيرين عبد النور