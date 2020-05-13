وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.. وأبو الغيط ينعيه

توفي اليوم الأربعاء الأمين العام الأسبق، لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي عن عمر يناهز 95 عاما في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس .





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ونعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدبلوماسي التونسي البارز الشاذلي القليبى، متوجهًا بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسى، مؤكدًا أن الأمة العربية فقدت سياسيًا عروبيًا مخلصًا، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا فى مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلًا عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة فى بلده تونس.





وقال أبو الغيط إن القليبى تمكن من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت العمل العربى المشترك فى فترة توليه المسؤولية فى الثمانينات، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار فى خدمة الأمة مهما كانت الظروف.





ووجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية حدادًا على رحيل الشاذلي القليبى.





يشار إلى أن القليبي الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، شغل منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة بتونس بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.



