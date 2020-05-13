أمن أسوان يضبط مقهى مخالفا لقرار الحظر ويتحفظ على مالكه والمضبوطات

تمكن رجال مباحث مركز شرطة إدفو اليوم من ضبط مقهى لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر فتح المقاهى .
وترجع وقائع الضبط بأنه أثناء مرور القول الأمنى بشارع كورنيش النيل بدائرة مركز إدفو ضبط ضبط المقهى المخالف لقرار الحظر.
وتبين للقوة الأمنية بأن المقهى ملك شخص بالمعاش ومقيم بمنطقة الخولة بدائرة المركز وذلك لقيامة بغلق أبواب المقهى من الخارج وإدارتها من الداخل.
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وتم ضبط بعض المضبوطات بداخل المقهى والتى شملت 3 نرجيلات، و 15 كرسيا، و 3 مناضد، وتم التحفظ على مالك المقهى والمضبوطات لمخالفته قرار الحظر.
وكان رجال مركز شرطة إدفو قد قاموا منذ أيام بضبط بعض الشباب داخل إحدى الكافتيريات بعد تلقيهم بلاغًا من أحد الأشخاص برؤيته عددا كبيرا من الشباب يمرون إلى داخل البوابة الخلفية ويخرج عدد آخر بشكل لافت.