رئيس البرلمان العربي: الأمة العربية فقدت سياسيا بارزا بوفاة الشاذلي القليبي

عزى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الأمة العربية والشعب التونسي في وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي.









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وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم :" إن الأمة العربية فقدت بوفاته شخصية سياسية بارزة كان لها دور تاريخي بارز في قيادة الجامعة العربية في أدق الظروف التي واجهت أمتنا العربية ، سائلا الله له المغفرة والرحمة مقدمًا التعازي لأسرة الفقيد الراحل .









ونعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلى القليبى، متوجهًا بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسى، مؤكدًا أن الأمة العربية فقدت سياسيًا عروبيًا مخلصًا، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا فى مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلًا عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة فى بلده تونس.









ووجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية حدادًا على رحيل الشاذلى القليبى.









يشار إلى أن القليبي الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، شغل منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة بتونس بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.







