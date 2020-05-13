هل يغير البنك المركزي أسعار الفائدة غدا؟.. أبو النجا يوضح

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر تحركت بشكل استباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا، وذلك قبل اجتماع الغد لتحديد سعر الفائدة الجديد.
وأضاف "أبو النجا" في مقابلة مع تلفزيون العربية، بعد سؤاله عن تغيير سعر الفائدة غدا، "القرار يبقى في يد لجنة السياسات النقدية التي تنعقد الخميس، ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية.
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وأوضح، أن لدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى".
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن الارتفاعات الطفيفة في التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وتأتي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعًا على السلع الغذائية، التي تشكل 33% من إجمالي سلة المستهكلين في مصر.
وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس مصير أسعار الفائدة بالبنوك على كل الإيداعات والقروض، ويرى محللون ماليون أن البنك المركزي سيلجا لتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بغرض تشجيع المدخرين على إيداع مدخراتهم بالبنوك و توفير سيولة مالية لدى الجهاز المصرفي بدون مزاحمة لمشروعات القطاع الخاص.