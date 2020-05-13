هل يغير البنك المركزي أسعار الفائدة غدا؟.. أبو النجا يوضح

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وأكد

أن الارتفاعات الطفيفة في التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وتأتي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعًا على السلع الغذائية، التي تشكل 33% من إجمالي سلة المستهكلين في مصر.