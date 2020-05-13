AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤشرات جيدة .. الصحة: شفاء 2486 حالة من كورونا فى مصر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:51 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، آخر تطورات فيروس كورونا في مصر مؤكدة خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

 

وفى هذا السياق ، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف :" تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة".

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشف مجاهد إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

بسبب كورونا.. كوم بلال بقنا تمنع الباعة وتقصر العزاء على التليفون

الصحة: تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

الأهلي ليس طرفا.. كاف يحسم مشاركة الترجي والوداد والزمالك فى مونديال الصين للأندية

استجابة لمنتجى الدواء .. وزارة التجارة تقرر تأجيل قرار تسعير الكحول والكمامات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة