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ديني

أشرف الفيل: ضجوا بهذا الدعاء للنجاة من وباء كورونا.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:17 م
أشرف الفيل: ضجوا
أشرف الفيل: ضجوا بهذا الدعاء للنجاة من وباء كورونا
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محمود ضاحي
قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن الناس عليهم استغلال هذه الأيام المباركة، فى الدعاء إلى الله، بما دعى الله به سيدنا يونس ربه "لا اله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "فى هذه الايام المباركة، وتلك الظروف الصعبة التى تمنعنا من اداء العبادات كما يجب ان يكون، وعلينا ان نضج بالدعاء إلى الله بدعاء سيدنا يونس، لكى ينجينا من وباء كورونا".


قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن بعض الناس لديهم اعتقاد خاطىء حول سيدنا الخضر، وأنه ما زال حيا، وعند ذكر اسمه لابد أن نرد السلام، لافتا إلى أنه لا احد خلد فى الدنيا بنص القرآن الكريم. 

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هل يعقل ان يكون سيدنا الخضر ما زال حيا، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم بعث ولم يقابله ابدا".
 

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان هناك ٣ انبياء غير مرسلين ومذكرين فى القران، على انهم "العبد الصالح"، وهم لقمان والخضر وذى القرنين.


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