AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة مراقبة بمحافظة بني سويف للتأكد من التزام منفذي المشروعات بإجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع السكرتير العام المساعد نتائج أعمال لجنة المرور على المشروعات الإنتاجية والخدمية بدائرة المحافظة، للتأكد من قيام الشركات العاملة بها بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمحابهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين بالتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها الدولة.


اقرأ أيضا : 

وأوضح اللواء حسام حمودة السكرتير المساعد "رئيس اللجنة" أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت اللجنة أعمالها بتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها: مشروعات (تطوير طريق  سليمان  متولى ، إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المديرية ، وتطوير كورنيش النيل )، وذلك لمتابعة التزام الشركات والمقاولين المسند إليهم تلك المشروعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد في المسافات بين العمال وارتداء الكمامات.

وأضاف السكرتير العام المساعد أن اللجنة،التى يترأسها بقرار من المحافظ وتضم في عضويتها مسؤولى الطرق والنقل والإسكان ورؤساء المدن ، من بين مهامها أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة والتي قد تصل إلى خصم نسبة ما من إجمالي التعاقد مع هذه الشركات حال مخالفتها لتلك التعليمات، وإعداد تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها متضمنا توصيات وآلية  تنفيذ تلك التوصيات لاتخاذ اللازم بشأنه لرفعه للعرض على رئاسة مجلس الوزراء .

من ناحية أخرى تابع السكرتير العام المساعد تطبيق قرارات الحكومة المتضمنة إغلاق كافة المقاهي والكافتيريات والملاهي وما يماثلها من المحال والمنشآت وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما تفقد بعض شوادر الخضروات والفاكهة التي إقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين والوحدة المحلية وبعض تجار الجملة ضمن خطة المحافظة لتوفير تلك السلع بأسعار مناسبة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق حظر التجول بقوة.. انتشار الأكمنة الأمنية في جميع الشوارع والميادين.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بالتواجد داخل المنازل.. ومحافظ الشرقية يشكل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة

بني سويف تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بسبب فيروس كورونا.. 6 تكليفات عاجلة للمحافظين تعرف عليها

السكرتير المساعد في بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بشأن شم النسيم

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد أعمال مشروع الدواجن

تقرير أمام محافظ الدقهلية.. مقاولو المشروعات غير ملتزمين بتوفير مستلزمات الحماية للعمال

ترشيحاتنا

سر أسماء المدن المصرية وسبب تسميتها ..تفاصيل

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين يوجه بصرف 3 حصص دقيق مقدما

خريطة كورونا في السعودية.. الرياض وجدة الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة

حمدي رزق: أُقبّل يد آمنة نصير كونها فتحت موضوعات يخشى الرجال الاقتراب منها

وزيرة الصحة: أعلى نسبة شفاء كورونا في البالغ أعمارهم من 30 لـ 39

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة .. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها