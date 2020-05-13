باحث: فيروس كورونا لم ينشأ في ووهان الصينية .. تفاصيل مثيرة

فجر باحث في جامعة كامبريدج مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن منشأ فيروس كورونا المستجد، ليس مدينة ووهان الصينية، بل ربما مكان أخر.





وقال الباحث، الذي يدعى بيتر فورستر، إن هناك أدلة واضحة على أن منشأ فيروس كورونا من خارج مدينة ووهان الصينية.





وقام فورستر، مخترع مشارك لخوارزميات التطور الوراثي، بتطبيق البرنامج على 44 عينة جينوم لفيروس كورونا تم جمعها من أولى الحالات التي تم الإبلاغ عن إصابتها بالمرض في الفترة ما بين 24 ديسمبر وحتى 17 يناير.





ووجد عن الفحص 3 سلالات مختلفة للفيروس صنفها إلى a و b و c، حيث توصل إلى أن السلاسة ايه طورت من نفسها خلال الفترة الماضية، وخرجت لنا سلالة بي وسي.





لكن فورستر وفريقه اكتشفوا أن السلالة A لم تكن من النوع الغالب أو السائد في مدينة ووهان.





وتوصلت الابحاث إلى أن مدينة جوانجدونج الصينية، هي منبع فيروس كورونا، عقب الحصول على عينات من سكان المدينة.





وتشير الابحاث إلى أن الفيروس بدأ في الانتشار في 13 سبتمبر الماضي، وليس في ديسمبر مثلما أعلنت الصين.





وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية الأسبوع الجاري عن أدلة جديدة تثبت أن الصين كانت على علم بظهور فيروس كورونا المستجد منذ شهر سبتمبر الماضي، وخططت للتعامل معه وأخفت ذلك عن العالم.



