AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

"تجميل وترشيد" شعار مبادرة "معا للأجمل" بأسيوط

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:03 م
مبادرة معا للاجمل
مبادرة "معا للاجمل"
Advertisements
مريم عزت
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مبادرة "معا للاجمل" خلال شهر رمضان المعظم، تحت شعار تجميل.. وترشيد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لتزيين أسوار المدارس والهيئات الحكومية بالرسومات والتصميمات الفنية المعبرة عن قيمة المياه كعنصر يمثل قوة الحياة على وجه الأرض.

وتابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة مياه أسيوط مساء أمس الأعمال الفنية التى تم تصميمها بالتعاون مع أبناء كلية التربية النوعية بأسيوط  لتجميل سور مدرسة الجلاء بشارع يسرى راغب التابعة لحى غرب أسيوط، والتى هدفت إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعى الثقافي للمواطن الأسيوطى عن القيمة الحقيقية التى تمثلها المياه باعتبارها العنصر النابض للحياة من خلال رسومات وأشكال فنية تجذب انتباه.

اقرا ايضا :

وأكد المحافظ أثناء مشاهدته للتصميمات الفنية، أن تلك الرسومات جاءت معبرة عن حاجة ماسة نحو التكاتف سويا للحفاظ على كل قطرة مياه وعدم إهدارها، مشيرا إلى أن مبادرة " معا للاجمل" ستستمر لتغطية كل أرجاء المدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يكلف شركة مياه الشرب بحل مشكلة مواطن في منفلوط

توقيع بروتوكول تعاون لأول مدرسة مياه فنية بأسيوط

توقيع بروتوكول تعاون لأول مدرسة مياه فنية بأسيوط‎

لأول مرة.. مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف بأسيوط

ختام بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة المهنية بشركة المياه بأسيوط

محافظ أسيوط يقود حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد

ترشيحاتنا

التعليم : مد فترة تسليم أبحاث طلاب المدارس حتى 18 مايو

بعد إعلانه انتماءه للاهلى.. أول رد لـ رامز جلال بعد حلقة اليوم | شاهد

رامز جلال يخالف النظام ويخرج للضيف قبل موعده.. فيديو

أخف دم فى الدنيا.. أبو المعاطي زكي عن رضا عبد العال.. فيديو

حقيقة فيديو اعتداء وافدين مصريين على عميد في الكويت

بينهم طبيبة وممرضتان .. شفاء 8 حالات جديدة من كورونا بمستشفى قها للعزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة