"تجميل وترشيد" شعار مبادرة "معا للأجمل" بأسيوط

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مبادرة "معا للاجمل" خلال شهر رمضان المعظم، تحت شعار تجميل.. وترشيد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لتزيين أسوار المدارس والهيئات الحكومية بالرسومات والتصميمات الفنية المعبرة عن قيمة المياه كعنصر يمثل قوة الحياة على وجه الأرض.





وتابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة مياه أسيوط مساء أمس الأعمال الفنية التى تم تصميمها بالتعاون مع أبناء كلية التربية النوعية بأسيوط لتجميل سور مدرسة الجلاء بشارع يسرى راغب التابعة لحى غرب أسيوط، والتى هدفت إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعى الثقافي للمواطن الأسيوطى عن القيمة الحقيقية التى تمثلها المياه باعتبارها العنصر النابض للحياة من خلال رسومات وأشكال فنية تجذب انتباه.





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