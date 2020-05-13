رموز عالمية تشارك في الصلاة من أجل الإنسانية دعما للأزهر والفاتيكان

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوء على الأصداء العالمية لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية





وأكد مرصد الأزهر، أن التمسك بالإنسانيّة هو السبيل للخلاص ممّا يعانيه الإنسان في العالم من حروب ونزاعات وعداوات تتسبّب في انتهاك حقوق الإنسان وضياع كرامته أيًّا كان دينه أو جنسيته.









وقال المرصد، إن "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة" وجهت نداءً عالميًا إلى البشرية جمعاء في أرجاء العالم لتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري، يومًا عالميًّا للصّلاة والدعاء من أجل القضاء على جائحة كورونا.









ردود الفعل العالمية

لاقت الدعوة قبولًا كبيرًا وأصداء عالميّة واسعة، حيث أشاد عدد من المؤسسات والهيئات الدينيّة والكنائس العالميّة والرموز الدينيّة بها، وأعلنوا المشاركة فيها، كما دعوا جموع النّاس حول العالم إلى المشاركة بالصّلاة والصّيام والدعاء؛ لتجاوز جائحة كورونا المستجد "كوفيدــ19".





وهو ما دفع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لرصد هذه الأصداء العالميّة المرحبة لدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة ". ونبدأ من تقدير السيد الرئيس "رمضان قديروف"، رئيس دولة "الشيشان"، للنداء العالميّ الذي وجّهته اللجنة لتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري؛ للصّلاة والصّوم والتوسّل إلى الله تعالى من أجل الإنسانيّة.





ففى تصريح لرئيس دولة "الشيشان" لوكالة أنباء الإمارات، أعرب عن بالغ سعادته بهذه الدعوة، قائلًا: "إنني متأكد أن الكثيرين في شتّى أنحاء العالم سيجتمعون في هذا اليوم من أجل الصّلاة لله تعالى. سنطلب من الخالق القدير العون بأن يخلصَنا من تلك الجائحة التي يشهدها عالمنا اليوم، إننا نأمل أن يُشفق علينا الإله القدير ويرحمنا، وأن يذيب الخلافات التي تفرّقنا، إننا يجب أن نكون صرحاء أمام أنفسنا، وأكثر عقلانيّة، وأكثر إنسانيّة وأكثر قوة".





كما أعرب الرئيس السنغالي، "ماكي سال"، عن تأييده لنداء "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة " للصّلاة والدعاء واللجوء إلى الله، يوم الخميس 14 مايو الجاري؛ لإنهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيدــ19". وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ذكر "سال" أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتناقش معه حول مبادرة الصّلاة من أجل الإنسانيّة، وأبدى ترحيبه واستجابته لتلك الدعوة. كما أعرب الرئيس السنغالي أيضًا عن دعمه "لوثيقة الأخوة الإنسانيّة".





ولم يختلف رد فعل "ميجيل موراتينوس"، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، حيث أعلن دعمه للمبادرة التي أطلقتها "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة"؛ للصّلاة والدعاء يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري؛ من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا" عن الإنسانيّة جمعاء. ففي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال: "إنني أدعم من كل قلبي دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة، وسوف أصلي في الـ 14 من مايو؛ من أجل وحدتنا وإنسانيتنا".









ونبقي في أصداء الدعوة، فقد نقل موقع "أخبار الفاتيكان" Vaticannews، رسالة أُخوة لكل المؤمنين في شتىّ بقاع الأرض لـ "ميغيل أيوسو"، رئيس المجلس الكنسي للحوار بين الأديان، والتي وجهها باسم الكنيسة الكاثوليكية. وجاء في رسالة "أيوسو" أن فيروس كورونا المستجد يمثل فرصة سانحة لتوطيد علاقات الودّ والتّضامن بين كل الأديان، كما دعا جمهور المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز روابط الإخاء والترابط في تلك الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. وقال رئيس المجلس الكنسي للحوار بين الأديان: "أتمنى من أعماق قلبي أن يتحدّ المسلمون والمسيحيون في العالم أجمع برابط الأخوة وأن يُثبتوا هذا لكل البشريّة، وأن يستمروا في صلواتهم لله القدير الرحيم بأن يشملنا برعايته وعنايته حتى تنقضي تلك الأزمة سريعًا".





بدوره، أعلن الاتحاد الإفريقي مشاركته في الدعوة التي أطلقتها "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة" للصّلاة من أجل الإنسانيّة، وأوضحت مفوضيّة الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد قرّر المشاركة في يوم الصّلاة في الـ 14 من مايو الجاري، تضامنًا مع هذه الدعوة العالميّة، حيث سيوجه رئيس جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، "سيريل رامافوسا"، رسالة في هذا اليوم.





وعلى نفس المنوال، أشاد "المجلس العالمي للتسامح والسلام" (GCTP) بدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة" للصّلاة من أجل الإنسانيّة. وأكد رئيس المجلس "أحمد بن محمد الجروان"، أن المجلس وأعضاء برلمانه من دول مختلفة حول العالم يؤيدون هذا النداء الكريم. وشدّد "الجروان" على أن أهمية الفعاليّة لا تكمن فقط في الصّلاة لله من أجل القضاء على الوباء، ولكنها تأتي من حقيقة أنها رسالة رمزيّة عظيمة تجسد وحدة الأمم حول العالم لمصلحة البشريّة جمعاء، بغض النظر عن الاختلاف في الدين أو العرق أو الجنس، وهي الرسالة التي يطالب "المجلس العالمي للتسامح" دائمًا بتحقيقها.





وفي هذا الشأن، أكد رئيس معبد "جوروناناك داربار سيخ"، "سورندر سنغ كاندراي"، دعمه لدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة" للصّلاة والدعاء والتضرّع إلى الله، يوم 14 مايو الجاري، لإنهاء جائحة كورونا المستجد "كوفيدــ19". وقال "كاندراي": "يسرني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة العظيمة. فهذا هو الوقت المناسب لاجتماع العالم بأسره للصّلاة والدعاء من أجل الإنسانيّة والسلام والرخاء. وسوف نصلي لله وندعوه أن يمنحنا القوة والشجاعة والسعادة في ظل هذه الأوضاع العصيبة".





وننتقل إلى القس البروفيسور "إيوان سوكا"، أمين عام مجلس الكنائس العالمي، الذي دعا جميع الدول الأعضاء في المجلس إلى الانضمام لمبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" يوم 14 مايو الجاري، مؤكدًا أن الكثير من شعوب العالم تخيّم عليها حالة من الخوف والرّيبة، والصدمة، والعزلة، والانفصال عن الآخرين، كما أنهم يعانون من فقدان أفراد من عائلاتهم، أو مجتمعاتهم الكنسية، مضيفًا أنه ومع استمرار المعاناة من تلك الأزمة الصحيّة العالميّة، فإن اجتماع العالم بأسره عبر الصّلاة سيعكس رغبتنا في الاهتمام والعناية ببعضنا البعض.





كما لبَّى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، النداء العالمي الذي أطلقته "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة" للصلاة والدعاء في يوم 14 مايو الجاري، فقد قام رئيس المجلس، بتسجيل مقطع مرئي ونشره على موقع "يوتيوب" وعلى صفحة المجلس الرسمية يعلن فيه تأييد المجلس لهذه المبادرة، داعيًا جموع المسلمين بألمانيا للمشاركة فيها، مبينًا أنها علامة على التّضامن وإظهارًا روح التعاون والأخوة وتأكيدًا على الرحمة والتعاطف. أما أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا "عبد الصمد اليزيدي"، فقد قال في تغريدة له على «تويتر»: "تجاوبًا مع مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة، ندعوكم للمشاركة يوم 14 مايو 2020 بالصّلاة والصّوم والدعاء وأعمال الخير، من أجل أن يرفع الله عنَّا وباء كورونا".





وفي بيان لها على موقعها الرسمي أيضًا، أعلنت منظمة "سانت إيجيديو" الكاثوليكية، عن تأييدها ودعمها لمبادرة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة"، للصّلاة يوم 14 مايو القادم؛ ليرفع الله وباء كورونا المستجد "كوفيدــ19" عن العالم.





ونواصل رصد الأصداء العالمية ونصل إلى منطقة الكاريبي، حيث دعا "مؤتمر الأساقفة الكاثوليك" في كوبا، جميع المؤمنين إلى المشاركة يوم الخميس 14 مايو الجاري في يوم الصّلاة من أجل الأزمة العالمية الخطيرة التي أحدثتها جائحة "كوفيدــ19". كما صدر بيان عن الكنيسة الكوبية أكد على الدعوة لهذه المبادرة، جاء فيه: "ندعو جميع الناس، في جميع أنحاء العالم، إلى اللجوء إلى الله بالصّلاة والدعاء وأعمال الخير، كل فرد في مكانه ووفقًا لدينه أو معتقده أو مذهبه، حتى يكشف الله هذا الوباء، وليساعدنا على الخروج من هذه الآلام، وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء ينهيها، وينقذ العالم من العواقب الصحيّة والاقتصاديّة والبشريّة بسبب انتشار هذا الوباء الخطير".





وأصدر المؤتمر الأسقفي الأرجنتيني أيضًا بيانًا دعا فيه ــ بالاشتراك مع بابا الفاتيكان ــ القادة الدينيين والمؤمنين في البلاد إلى الانضمام إلى الصّلاة من أجل الإنسانيّة، يوم الخميس القادم الموافق 14 مايو الجاري، مؤكدًا على مضمون الرسالة التي دعت إليها "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة".





وفي نفس السياق، أعلن رئيس اللجنة الأسقفية للحوار والشراكة بين الأديان (سيدك) "كارلوس بريسينيو أرش"، عن الاستجابة للدعوة، وأكد في بيانه الصادر أنها موجّهة إلى جميع أتباع الأديان كي يتحدّوا روحيًا، والصّلاة في معابدهم ومنازلهم. وأشار "كارلوس بريسينيو أرش" إلى أن النيّة من وراء هذه المبادرة هي الدعاء إلى الله لإنهاء وباء "كوفيدــ19" وأضراره على العاطلين عن العمل، والمرضى والمهمشين والقضاء على التّمييز ضدهم والعاملين الصحيين والمسنين والمتوفين، أيًّا كان دينهم؛ لذلك فهم مدعوون للصلاة من أجل الإنسانيّة.





أما الشيخ "نعيم ترفانا"، المفتي العام لجمهورية كوسوفو، فقد أكد مشاركته في المبادرة التي أطلقتها "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة"؛ للصّلاة والدعاء يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري؛ من أجل أن يرفع الله وباء «كورونا» عن الإنسانيّة جمعاء. قائلًا: "يسرنا أن نجيب دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة وأن نشارك في ذلك الحدث العالميّ؛ إيمانًا منَّا بأن تكاتف القيادات الدينيّة من مختلف الديانات والمذاهب خلال الأزمات التي تواجهها الإنسانيّة لأمر ضروري ومهم لا مفرَّ منه". وأضاف المفتي العام لكوسوفو أن مشاركة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة الكاثوليكية زادت الحدث أهمية، داعيًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يرفع هذا الوباء عن العالم، وأن نستغلَّ هذه الجائحة في تعميق التواصل والتقارب بين العالم أجمع.





الأصداء الإعلامية لدعوة الصلاة من أجل الإنسانية

احتفت صحيفة "هيرالد" الأسبوعية الكاثوليكية الماليزية بالدعوة التي أطلقتها "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة"، حيث سلّطت الضوء على الأصداء الواسعة لها حيث ذكرت الصحيفة أن البابا فرنسيس سيشارك في هذه المبادرة بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الدينيّة في العالم.





كما سلّطت الكثير من وسائل الإعلام العالمية والعربية الضوء على البيان الذي أصدره "اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة" لدعوة العالم بكافة لغاته ودياناته وطوائفه ومذاهبه للصّلاة الجماعيّة والدعاء وفعل الخيرات يوم الخميس الموافق 14من الشهر الجاري من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن البشر، وأن يوفق العلماء والأطباء للتوصل لدواء لهذا الفيروس.



