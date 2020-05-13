ضبط صيدليات تبيع الكمامات بأسعار مبالغ فيها.. صور

تمكنت ادارة التفتيش الصيدلى بمركز بدر بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الإدارة التموينية من ضبط صيدليتين لقيام اصحابها ببيع الكمامات والمطهرات وتم التحفظ 35 صنفا من الأصناف غير المسجلة بوزارة الصحة والسكان و500 جوانتي تم ضبطها باحدى الصيدليات.





جاءت الحملة فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧لسنة٢٠٢٠ والخاص بتحديد اسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيرس كورونا (كحول_جوانتيات_كمامات).





كانت قد وردت شكاوى لرئاسة مجلس الوزراء تفيد بقيام اصحاب الصيدليات بمركز ومدينة بدر ببيع الكمامات بازيد من السعر الرسمى وبناء عليه تم تشكيل حملة برئاسة وليد جعفر مفتش التموين بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية قادها الدكتورة نو الهدى والمهندس مفيد خضر مدير الإدارة التموينية بمركز بدر.





وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات لقيام صاحبها ببيع الكمامات بأزيد من السعر الرسمى، وتمكنت الحملة من ضبط 35 صنفاً من الأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان و500 جوانتي و23 كمامة مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات.





كما تم تحرير محضر لعدم إعلان عن أسعار الكحول والجوانتيات بإحدى الصيدليات الأخرى.



