بعد مهاجمته والتشكيك في مستواه.. أرقام وائل جمعة مع الأهلي والمنتخب

تعرض وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، الى هجوم شديد من الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق.





وصرح خالد الغندور أمس خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية الزمالك، بأن إمكانيات وائل جمعة كمدافع ضعيفة، وجوزيه كان بيكرهه بس هو لعب منتخب وأهلي بسبب إصراره وعزيمته، لكن إمكانياته كمدافع علي قده.





ويقدم لكم موقع صدى البلد مسيرة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر:





خاض وائل جمعة ٥٨٤ مباراة طوال مسيرته الكروية، سجل خلالها ٢١ هدفا وحقق ٣٣ بطولة.









حقق وائل جمعة مع الأهلي رقما مذهلاََ من البطولات، صاحب الرقم ٢٠ بقميص الفراعنة، هو اللاعب الوحيد الذي يحقق دوري أبطال إفريقيا 6 مرات، بل إنه لا يوجد نادٍ داخل القارة السمراء حقق اللقب القاري أكثر من وائل جمعة على الإطلاق، بخلاف الأهلي صاحب الألقاب الثمانية.





33 بطولة كاملة لوائل جمعة مع منتخب مصر والأهلي، حصيلة مذهلة لم يسبقه إليها إلا رفيقه حسام عاشور صاحب الـ36 بطولة مع الأهلي.



