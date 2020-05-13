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فن

الشاعر الغنائي عصام بطاح يتعاون مع حسن فؤاد في « اختارلي يارب »

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعود المطرب حسن فؤاد إلى جمهوره، بأغنية جديدة، بعنوان « اختارلي يارب »، من كلمات الشاعر عصام بطاح وألحان حسن دنيا وتوزيع  وليد مصطفى، ومن المقرر طرحها فى الأسواق خلال أيام.


وقال الشاعر الغنائي عصام بطاح في تصريحات صحفية إن الأغنية أخذت شكل الدعاء الديني ليتناسب مع شهر رمضان الكريم .


وأعرب الشاعر عصام بطاح عن سعادته بالتعاون مع الفنان حسن فؤاد والملحن الكبير حسن دنيا.


ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية بنظام الفيديو كليب ويتولى إخراجه عمرو ديبو وعرضها على الشاشات المختلفة بعدما تم الانتهاء من تسجيلها باستديو المختار.
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