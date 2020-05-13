خبير اقتصادي: أزمة كورونا فرصة لاعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي والإحلال محل الواردات

قال محمد المغربى، الخبير الاقتصادي والتأمينى، إن حصول مصر على 2.772 مليار دولار كدعم مالى طارئ من صندوق النقد الدولي لتمويل برامج القطاع الصحي للتعامل مع فيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاعات الاقتصادى دليل ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.





أضاف المغربي، فى تصريحات خاصة "صدى البلد" أن ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى وأشادتها بتعامل الحكومة الجيد مع ازمة انتشار فيروس كورونا فرصة جيد لمجتمع الاعمال فى القطاعات الصناعية والزراعية لاستبدال سياسة الاستيراد بالإنتاج والاحلال محل الواردات والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المستهلك.





اوضح المغربى، أن الاعتماد على المنتج المحلى سيساعد الدولة فى تخفيف أعباء الطلب على العملة الدولارية الأمريكية و دعم الجنيه المصرى فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المجالات مما يقلل شبح البطالة والعمالة المؤقتة .





وأكد المغربى ،أن الأزمة العالمية الحالية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها مصر وتتمثل فى الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، روسيا والمملكة العربية السعودية تراجع حجم الاستيراد منها بسبب الاغلاق الذى يشهده العالم موضحا أن مصر لديها فرص كبيرة فى المجال الزراعى خاصة فى ظل المشروع القومى زراعة 1.5 مليون فدان وتوفير كافة المحاصيل الزراعية.



