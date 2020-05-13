ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بإدارة أسوان بالتعاون مع مديرية التموين حملة للتفتيش على الأسواق ومحلات البقالة وثلاجات بيع المواد الغذائية، ومحلات العطارة للتأكد من جودة المعروضات.





وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 264 كيلو جرام ا من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى إضافة لتحرير عدد من المحاضر للمخالفين .





أسفرت حملات التفتيش المستمرة على أماكن تخزين المواد الغذائية خلال الفترة السابقة عن ضبط 31 طناً من الدقيق غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد المخازن بمدينة أسوان، وتم التحفظ على الكميات المذكورة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





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وأشرف على عملية الضبط أحمد عبد القادر مفتش أول الأغذية بمدينة أسوان.



