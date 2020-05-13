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محافظات

ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:36 م
لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت إدارة مراقبة الأغذية بإدارة أسوان بالتعاون مع مديرية التموين حملة للتفتيش على الأسواق ومحلات البقالة وثلاجات بيع المواد الغذائية، ومحلات العطارة للتأكد من جودة المعروضات.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 264 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى إضافة لتحرير عدد من المحاضر للمخالفين .

أسفرت حملات التفتيش المستمرة على أماكن تخزين المواد الغذائية خلال الفترة السابقة عن ضبط 31 طناً من الدقيق غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد المخازن بمدينة أسوان،  وتم التحفظ على الكميات المذكورة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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وأشرف على عملية الضبط أحمد عبد القادر مفتش أول الأغذية بمدينة أسوان.

وبالتوازى مع ذلك يواصل جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى الصغير، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بأسوان تنظيم حملات مكبرة للتفتيش والتحقيق فى مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التى وردت للجهاز الفترة الماضية.
ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور
ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور
ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور
ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور
ضبط 264 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية بأسوان.. صور
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