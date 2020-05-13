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محافظات

محافظ الفيوم يقرر غلقا كاملا للمحال التجارية بعدد من الشوارع

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:49 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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قسم المحافظات
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بحظر فتح جميع المحال التجارية والصناعية والورش المتواجدة بشوارع مصطفى كامل والعريان ودرب حرازة، وكذا الشوارع والحواري المتفرعة منهم، بمدينة الفيوم، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، لحماية المواطنين، والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن القرار يأتي كإجراء احترازي لمنع التجمعات الكثيفة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا أن القرار يسري اعتبارًا من صباح غد الخميس الموافق 14 مايو، وحتى مساء يوم السبت الموافق 23 مايو الجاري.

ويستثنى من القرار المخابز بأنواعها، والبقالات، والسوبر ماركت، والصيدليات،  ومحلات الجزارة والدواجن، والمطاعم التى تقدم خدمة التوصيل للمنازل، ومحطات تموين السيارات.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه رئيس مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمتابعة تنفيذ القرار بكل حزم، وتطبيق القانون بكل قوة حيال المخالفين، مؤكدًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المواطنين.
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