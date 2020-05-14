محافظ الغربية: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 4 آلاف و260 عاملا

أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية أمس، الأربعاء، انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لدعم المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقال محافظ الغربية، إن مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، أنهت صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين من المرحلة الأولي والثانية لـ 4 آلاف و260 عاملًا بإجمالي مليوني و130 ألف جنيه.





وأوضح المحافظ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الصرف وعددها 322 منفذا، وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين، مشددا على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، تجنبًا لحدوث أى تزاحم أو تكدس، مع التأكيد على توفير كافة الوسائل الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





يذكر أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين للاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ومعرفة الجهة والميعاد المحدد للصرف، عن طريق إدخال الرقم القومي، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم.