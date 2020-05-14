AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 4 آلاف و260 عاملا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:20 ص
د. طارق رحمى محافظ
د. طارق رحمى محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية أمس، الأربعاء، انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لدعم المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ الغربية، إن مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، أنهت صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين من المرحلة الأولي والثانية لـ 4 آلاف و260 عاملًا بإجمالي مليوني و130 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الصرف وعددها 322 منفذا، وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين، مشددا على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، تجنبًا لحدوث أى تزاحم أو تكدس، مع التأكيد على توفير كافة الوسائل الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين للاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ومعرفة الجهة والميعاد المحدد للصرف، عن طريق إدخال الرقم القومي، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. محافظ الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

في يومها الأول.. انتظام وهدوء أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة في المنوفية

سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد

وزير القوى العاملة يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد .. سعفان: تسلم كل مستحق كارت ATM مربوطا بحساب مفتوح

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 مستحقا بالغربية

آخر موعد لـ صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين عن الدفعة الأولى

ترشيحاتنا

الصحة: لليوم الثالث على التوالي انخفاض في أعداد مصابي كورونا بـ338 اليوم

حذاء أمينة خليل وملابس بسمة.. منة عرفة تكشف فبركة رامز مجنون رسمي

كيفية صلاة التهجد .. 9 أمور لتصليها في البيت

طبيب شاب يفقد بصره أثناء محاربته كورونا بمستشفى عزل بلطيم.. القصة الكاملة

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر 5 أيام.. الحرارة تصل لـ 43 درجة

أخبار الفن.. خلافات بين صانعي رجالة البيت.. منة عرفة تفضح برنامج رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة