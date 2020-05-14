حبس مدير مجزر غير مرخص لحيازته سلع فاسدة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس المدير المسئول عن مجزر غير مرخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 3 أطنان سلع غذائية عبارة عن "مقطعات رومى، جلود رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
كما أمرت النيابة بسرعة غجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه السابق، وكذلك ارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير بها.
وكانت قد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مجزر غير مرخصة تابع لإحدى الشركات بمدينة السلام لحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية عبارة عن "مقطعات رومى، جلود رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.