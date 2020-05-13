وزير النقل: مصر بصدد عمل مصنع عربات السكة الحديد فى منطقة شرق بورسعيد

قال كامل الوزير وزير النقل، إن سعر تذكرة الضواحى و الاقاليم كما هى ولن نمسها تمامًا، ولكن سيكون هناك اقتراح بزيادة اسعار التذاكر الخاصة بالمكيف و المميز.





وأضاف كامل الوزير ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 20 جرارا سيتم استقبالهم أخر الشهر الحالي.





ولفت كامل الوزير إلى أن الوزارة لا يوجد بها مشكلات فى توفير القطارات، وأكد أن هناك 70 جرارا فى 30 -6 سينضمون للنقل.

وأوضح كامل الوزير ، أن الوزارة تقوم بعمل إصلاح وصيانة القطارات فى كوم أبو راضى ببنى سويف، وسيتم زيادة خطوط الحديد بعد وصول الجرارات الجديدة.





وأشار كامل الوزير ، إلى أن، مصر بصدد عمل مصنع كبير فى منطقة شرق بور سعيد، باسثمارات مصرية لانتاج وسائل النقل و خاص بقطع الغيار، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون الأكبر فى الشرق الأوسط.





وكشف كامل الوزير، أن الأرض مصنع عربيات السكة الحديد جاهزة وتم تحسين التربة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأن صر بها أشياء كثيرة، وأن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزارات يكون بها تكليفات كثيرة وليست لقاءات برتوكولية.





وأكد أن الوزراء يعملون فى جبهتين الأولى مواجهة فيروس كورونا و العمل و الانتاج.