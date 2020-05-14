النقل: نجحنا بنسبة 70 لـ 80% في منع التزويغ وإيراد التذاكر زاد 150%.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، أنه نجح بنسبة 70 لـ 80% في منع التزويغ، وإيراد التذاكر زاد 150% بعد مواجهة تهرب الركاب فى القطارات.

وكشف كامل الوزير عن أنه يتلقى بين 100 و120 رسالة على "الواتساب" يوميًا من المواطنين، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة من أحد المواطنين يبلغه فيها بأن "كمسري" منع أحد الركاب من التزويغ.

وأضاف كامل الوزير ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيعطى الكمسري مكافأة لمنعه تهرب أحد المواطنين من دفع التذكرة.

وأكد كامل الوزير أن الأموال التى يدفعها المواطن مقابل ركوبه القطار هي حق الدولة.

وأوضح كامل الوزير، أنه تولى الوزارة منذ عام وكل شهر تتم إضافة 40 مليون جنيه.