AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النقل: نجحنا بنسبة 70 لـ 80% في منع التزويغ وإيراد التذاكر زاد 150%.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:25 ص
وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير
Advertisements
البهى عمرو

قال كامل الوزير وزير النقل، أنه نجح بنسبة 70 لـ 80% في منع التزويغ، وإيراد التذاكر زاد 150% بعد مواجهة تهرب الركاب فى القطارات.

وكشف كامل الوزير عن أنه يتلقى بين 100 و120 رسالة على "الواتساب" يوميًا من المواطنين، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة من أحد المواطنين يبلغه فيها بأن "كمسري" منع أحد الركاب من التزويغ.  

وأضاف كامل الوزير ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيعطى الكمسري مكافأة لمنعه تهرب أحد المواطنين من دفع التذكرة.

وأكد كامل الوزير أن الأموال التى يدفعها المواطن مقابل ركوبه القطار هي حق الدولة.

وأوضح كامل الوزير، أنه تولى الوزارة منذ عام وكل شهر تتم إضافة 40 مليون جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة الكمسري المتهم في واقعة شهيد التذكرة

اليوم.. جنايات طنطا تستكمل جلسات محاكمه الكمسري المتهم في واقعه ضحيه التذكرة

وداعا السوق السوداء للتذاكر.. وزير النقل يكشف استعدادات عيد الفطر.. فيديو

ترشيحاتنا

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

أحمد موسى: مجلس الوزراء تواصل مع الطبيب البطل محمود سامي لإنقاذه ..فيديو

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

اختفاء عشرات الآلاف من فحوصات مصابي كورونا في بريطانيا

مصطفى الفقي: الفضل يرجع للرئيس السيسي في تدويل قضية سد النهضة.. فيديو

كنافة وجلاش وبقلاوة.. حلويات سفرة ياسمين صبري في رمضان.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية