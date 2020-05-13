الأمن يضبط 21 سيارة بكورنيش المنصورة لمخالفة قائديها منع التجمعات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 سيارة بكورنيش مدينة المنصورة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات وإعداد افطار جماعي







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البدابة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين و الإعداد للإفطار الجماعى









وتمكنت القوات من ضبط (21) سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.













تم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم فى الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ و كورنيش النيل . و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







