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حوادث

الأمن يضبط 21 سيارة بكورنيش المنصورة لمخالفة قائديها منع التجمعات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:59 م
ضبط سيارات مخالفة
ضبط سيارات مخالفة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 سيارة بكورنيش مدينة المنصورة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات وإعداد افطار جماعي.

البدابة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعى.


وتمكنت القوات من ضبط (21) سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.



تم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم فى الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
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