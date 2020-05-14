حبس سيدتين لإدارتهما مصنعاً دون ترخيص لتصنيع الكمامات

قررت نيابة التبين و15 مايو، حبس سيدتين، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بادارة مصنع دون ترخيص لعمل كمامات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.









وأمرت النيابة باعدام الكميات المضبوطة وارسال عينات منها للطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بذلك.





وكانت قد تمكنت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم سامح العربي، من القبض على سيدتين، لإدارتهما مصنعًا بدون ترخيص، لعمل الكمامات الطبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، بدائرة القسم.



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وردت معلومات للنقيب إسلام جبران، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من "ليلي على.م"، ربة منزل، و"أسماء سعيد.أ"، ربة منزل، بإدارة مصنع بدون ترخيص، لعمل الكمامات الطبية ، بمواد غير معلوم مصدرها وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.





وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية داهمت المصنع سالف الذكر، وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من الكمامات الطبية ، وأدوات مستخدمة في صناعتها، وتم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهمين.



