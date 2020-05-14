اختفاء عشرات الآلاف من فحوصات مصابي كورونا في بريطانيا

اختفت الآلاف من نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد، مما وضع السلطات البريطانية في أزمة كبرى.





ووفقًا للمستشفى الوطني البريطاني فبدون المعلومات لن تعرف السلطات والمنظمات المحلية عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس داخل منطقتهم.





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ووفقًا لصحيفة "مترو" فقد نفى متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فقدان الاختبارات مؤكدا أن هناك "خطأ فني يتعلق ببيانات الرمز البريدي، ولكن تم إصلاحه الآن".





ويوفر برنامج الاختبارات الوطنية البريطاني (NTP)، الذي أطلقته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع شركة الاستشارات Deloitte.





وأضاف أن الاختبارات المنزلية للعاملين الرئيسيين أو أفراد الأسر المختلطة للمصابين، ولكن بريد إلكتروني داخلي، تم إرساله من مركز حوادث NHS الإقليمي، قال أن نتائج اختبارات كورونا "أصبحت غير متاحة وتختفي بشكل كبير" ولا يمكن الإبلاغ عنها "حتى إشعار آخر".









وأوضح أن الإبلاغ عن نتائج الاختبار يعتمد فقط على الاختبارات المعملية NHS ولكنها تشكل أقل من نصف إجمالي الاختبارات التي يتم إجراؤها حاليًا.



