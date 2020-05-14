أهم الأخبار.. نبأ روسي سار بشأن كورونا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. قطر فوق صفيح ساخن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:
أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، عن ظهور نتائج مبشرة لعقار فافيبيرافير بعد استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" " اقرأ المزيد ".
ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، بعد أن أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم " اقرأ المزيد " .
قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، إن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وعدد من الأتراك " اقرأ المزيد ".
حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اللجوء إلى محمد العاصي وكيل اللاعبين. وذلك للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي " اقرأ المزيد " .
قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء إن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبدًا وقد ينضم فقط إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام " اقرأ المزيد ".
سادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، إثر إصابة زميلهم الطبيب محمود سامي، البالغ من العمر 40 عامًا، طبيب حميات بمستشفى بيلا بفقدان بصره، وذلك أثناء تأدية عمله بـ مستشفى العزل بمدينة بلطيم " اقرأ المزيد ".
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020 " اقرأ المزيد " .