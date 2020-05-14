تركهم في العراء رغم أزمة كورونا.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين.. فيديو

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبرز التعسف وعدم الإنسانية داخل تركيا أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأظهر مقطع الفيديو، مواطنين جزائريين عالقين، وهم يفترشون الأرض، بعد أن طردهم أحد الفنادق التركية، بحجة عدم تمكنهم من دفع المستحقات المالية الخاصة بإقامتهم.





وكان ذلك عقب توقف حركة الطيران وإغلاق المطارات في تركيا والجزائر، بسبب ازمة وباء كورونا.





وناشد هؤلاء العالقين بلدهم للتدخل لإجلائهم من تركيا، وانتشالهم من العراء خاصة أن هناك أطفالا ومرضى أصبحوا يجلسون في الشوارع.





وأكدت إحدى الجزائريات من أمام الفندق، أن جميع العالقين يملكون تذاكر سفر للعودة إلى بلادهم قبل إغلاق المطارات، مناشدة الحكومة بالتعامل مع الأمر.





وتسبب الفيديو في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال أحد النشطاء، "فندق تركي يطرد إخواننا الجزائريين في زمن كورونا.. إيران وتركيا أشد أعداء العرب من الأزل القديم".





وأضاف آخر، "هذا ما حدث بالضبط.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين بسبب عدم دفع المستحقات، للأسف عندما تشاهد الردود في التواصل الاجتماعي البعض من العرب وهم يكتبون عن انجازات اردوغان الإنسانية الوهمية في أزمة كورونا.. الأتراك هما أشد أعداء".