AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركهم في العراء رغم أزمة كورونا.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 01:03 ص
فندق تركي يطرد جزائريين
فندق تركي يطرد جزائريين عالقين
Advertisements
القسم الخارجي
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبرز التعسف وعدم الإنسانية داخل تركيا أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع الفيديو، مواطنين جزائريين عالقين، وهم يفترشون الأرض، بعد أن طردهم أحد الفنادق التركية، بحجة عدم تمكنهم من دفع المستحقات المالية الخاصة بإقامتهم.

وكان ذلك عقب توقف حركة الطيران وإغلاق المطارات في تركيا والجزائر، بسبب ازمة وباء كورونا.

وناشد هؤلاء العالقين بلدهم للتدخل لإجلائهم من تركيا، وانتشالهم من العراء خاصة أن هناك أطفالا ومرضى أصبحوا يجلسون في الشوارع.

وأكدت إحدى الجزائريات من أمام الفندق، أن جميع العالقين يملكون تذاكر سفر للعودة إلى بلادهم قبل إغلاق المطارات، مناشدة الحكومة بالتعامل مع الأمر.

وتسبب الفيديو في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد النشطاء، "فندق تركي يطرد إخواننا الجزائريين في زمن كورونا.. إيران وتركيا أشد أعداء العرب من الأزل القديم".

وأضاف آخر، "هذا ما حدث بالضبط.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين بسبب عدم دفع المستحقات، للأسف عندما تشاهد الردود في التواصل الاجتماعي البعض من العرب وهم يكتبون عن انجازات اردوغان الإنسانية الوهمية في أزمة كورونا.. الأتراك هما أشد أعداء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضرب وإهانة.. طرد مسافرين من طائرة تركية.. فيديو

#ضرب_سودانيين_بمطار_تركيا.. شاهد لحظة الاعتداء عليهم بوحشية

شاهد بالفيديو.. كورونا يطيح بالمواطنين الأتراك في الشارع

أكثر من 1000 جزائري عالقين في تركيا بسبب كورونا

قرار من الرئيس تبون بشأن الجزائريين العالقين في تركيا

برلماني تركي لمسؤول سخر من معاناة مواطنة: أنتم مثل رئيسكم

ترشيحاتنا

قتل سيدة واغتصبها في غرفة ملحقة بمسجد.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام نجار شنقاً

كان صديقي وبحبه.. حقيقة طلب أيمن نور من تامر أمين الانضمام للجماعة الإرهابية

تركهم في العراء رغم أزمة كورونا.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين.. فيديو

أفضل دعاء ليلة القدر ردده النبي في العشر الاواخر من رمضان

تركيا سبب رئيسي.. أنباء عن مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة بـ قطر

عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها.. تامر أمين يكشف علاقته بـ ياسمين الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم سيارة في بريطانيا عمرها 119 عاما ..صور

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور