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والدة الشهيد محمود سامي تروي آخر لحظات في حياته قبل استشهاده.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 02:59 ص
والدة الشهيد محمود
والدة الشهيد محمود سامى
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محمود محسن
قالت والدة الشهيد محمود سامى ، إنه عقب تخرجه في الجامعة تسرع لتقديم ورقه للجيش، مضيفة أنها كلما تحدث ابنها عن الجيش مع أصدقائه يخبرهم أنه ذاهب للاستشهاد .

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج " علي مسئوليتى" الذى يقدمة الإعلامى أحمد موسي عبر فضائية " صدى البلد" ، أنه طلب عندما يستشهد تعليق صورته على الشارع كنوع من التكريم له .

وأكدت أنه تسلم خدمته في الإسماعيلية ، وقبل رمضان بـ 6 ايام تم نقله إلي سيناء ، موضحة أنها كانت تنصحه دائما بعدم الخوف من الجيش أو الإرهابيين .

وتابعت قائلة :"بعد 72 يومًا دون اجازة كان سيحصل عليها يوم الأحد ، ولكنه أصيب بطلقة في الحوض ولقى حتفه ، وتلقت التليفون بوفاته حتى جاء ملفوف بعلم مصر ". 

قدمت الشكر للدولة ، مطالبة بإطلاق اسمه على مدرسة كنوع من التكريم ، متابعة :"احنا احتسبنا ولادنا عندالله".
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