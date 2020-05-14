والدة الشهيد محمود سامي تروي آخر لحظات في حياته قبل استشهاده.. فيديو

قالت والدة الشهيد محمود سامى ، إنه عقب تخرجه في الجامعة تسرع لتقديم ورقه للجيش، مضيفة أنها كلما تحدث ابنها عن الجيش مع أصدقائه يخبرهم أنه ذاهب للاستشهاد .





وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج " علي مسئوليتى" الذى يقدمة الإعلامى أحمد موسي عبر فضائية " صدى البلد" ، أنه طلب عندما يستشهد تعليق صورته على الشارع كنوع من التكريم له .





وأكدت أنه تسلم خدمته في الإسماعيلية ، وقبل رمضان بـ 6 ايام تم نقله إلي سيناء ، موضحة أنها كانت تنصحه دائما بعدم الخوف من الجيش أو الإرهابيين .





وتابعت قائلة :"بعد 72 يومًا دون اجازة كان سيحصل عليها يوم الأحد ، ولكنه أصيب بطلقة في الحوض ولقى حتفه ، وتلقت التليفون بوفاته حتى جاء ملفوف بعلم مصر ".



