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برلمان

ضمن مبادرة «أمهات عظيمات».. مستقبل وطن يكرم 3 سيدات مكافحات بمركزي ديروط والقوصية في أسيوط

الخميس 14/مايو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
كرمت مبادرة "أمهات عظيمات" بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط ثلاثة من السيدات المكافحات مع أسرهن، وهن السيدة" أم أحمد خليفة وصديقة صدقي حسين من مركز ديروط وصباح لطفي عبد العزيز من مركز القوصية"، حيث قدم الحزب هدايا مالية وعينية للفائزات في المسابقة التي تقدمت لها نحو 500 سيدة فازت منهن 23 على مستوى المحافظة. 

جاء ذلك خلال إحتفالية إقامها الحزب ضمن سلسلة من الفاعليات التي ستمتد إلى جميع مراكز أسيوط، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين المحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المركزية المشرفة علي أمانتي المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف

وأقيمت الاحتفالية بحضور أعضاء وأمناء وهيئات مكاتب حزب مستقبل وطن بمركزي "ديروط والقوصة" ورؤساء أمانات الثقافة والفنون وأمانة السياحة والآثار وأمانة العلاقات العامة وأمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وأمانة المرأة بأسيوط برئاسة الدكتورة جيهان  درويش. 

وقال المهندس ياسر عمر أمين المحافظة إن المسابقة تنظم تحت عنوان "أمهات عظيمات" وذلك في إطار الدور الإجتماعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن لدعم المرأة المصرية بصفة عامة وفي أسيوط بصفة خاصة.
 
وأضاف "عمر" أنه تقدم للمسابقة أكثر من ٥٠٠ سيدة علي مستوي المحافظة فاز منهن (٢٣) سيدة من مختلف مراكز المحافظة وذلك عقب فحص المتقدمات من خلال لجنة متخصصة، لافتًا إلى أنه أتصل بجميع الأمهات الفائزات فور الإعلان عن أسمائهن وقدم لهن التهنئة بالفوز.
من جهته قالت الدكتورة عبير فاروق مراد، إن المسابقة أعلن عنها في شهر مارس الماضي وشروطها وتم فتح باب الاشتراك وتقدمت للمسابقة المئات من السيدات وتم اختيار نحو ٢٣ أم عظيمة وكان من المقرر إقامة حفل كبير لتسليمهن الجوائز لولا أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات وقائية واحترازية حالت دون تنظيم الفعالية.

يذكر أن فاعليات تكريم الأمهات المكافحات ستمتد إلى جميع مراكز المحافظة لتكريم باقي السيدات وعددهن (23) سيدة فائزة ضمن المسابقة التي أقامتها مبادرة "أمهات عظيمات" بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن.
ضمن مبادرة «أمهات عظيمات».. مستقبل وطن يكرم 3 سيدات مكافحات بمركزي ديروط والقوصية في أسيوط
ضمن مبادرة «أمهات عظيمات».. مستقبل وطن يكرم 3 سيدات مكافحات بمركزي ديروط والقوصية في أسيوط
ضمن مبادرة «أمهات عظيمات».. مستقبل وطن يكرم 3 سيدات مكافحات بمركزي ديروط والقوصية في أسيوط
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